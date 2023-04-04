НАТО не может предложить Украине членство в ближайшее время – СМИ

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Представители Североатлантического альянса не могут предложить Украине членство в Альянсе в ближайшее время. Об этом сообщает Financial Times.

"Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его", – рассказал газете один из дипломатов государств – членов НАТО.

Другой представитель военно-политического блока указал на то, что Украину не смогут принять в Альянс в ближайшей перспективе, однако НАТО планирует выстраивать более тесные отношения с этой страной.

В материале отмечается, что такая позиция Североатлантического альянса раздражает украинскую власть. Общее мнение выразил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига.

"Нам не нужна просто декларация о политике открытых дверей. Мы хотим получить что-то с конкретными гарантиями. Я имею в виду надежные гарантии, а не заверения, не договоренности, меры безопасности", – подчеркнул он.

Сибига сделал акцент на том, что Киев рассчитывает получить ответ на заявку о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу.

В конце сентября 2022 года Зеленский заявил, что Киев в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. Он подчеркивал, что подобным действием Украина делает определяющий шаг.

Позднее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отметил, что Украина когда-нибудь войдет в НАТО, однако ее положение отличается от Финляндии и Швеции. Данные страны, по его словам, получили одобрение государств – членов организации.

В конце февраля Столтенберг сообщил, что страны Североатлантического альянса уже пришли к договоренности по Украине, однако в настоящее время данный вопрос не стоит на повестке дня. Он подчеркнул, что сейчас НАТО важно оказать поддержку Киеву, чтобы Украина смогла сохраниться "как суверенное и независимое государство".



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