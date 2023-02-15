Украина рискует превратиться в пустыню из-за стремления вступить в НАТО – СМИ

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Украина рискует превратиться в пустыню из-за своего стремления вступить в НАТО. Таким мнением поделился обозреватель Александр Марковский в своей статье для American Thinker.

По словам обозревателя, подобное рвение к членству в Альянсе стало для Украины ошибкой исторического масштаба.

"И сейчас, когда это несостоявшееся государство с границами, начертанными Советским Союзом, прогнившее от некомпетентности и коррупции, рушится в крови и разрушениях, возникает жуткое предчувствие, что Украина превратится в пустыню на много поколений вперед", – пишет Марковский.

Кроме того, по мнению обозревателя, Украина представляет из себя продукт геополитической инженерии России и не имеет исторической связи с землями, которые она занимает.

"Исторические данные показывают, что современная Украина возникла из мозаики земель, собранных в результате российских завоеваний, которые были оплачены русской кровью и казной", – добавил Марковский.

Как считает обозреватель, после распада СССР Украина столкнулась с мрачной реальностью, в результате чего потерпела экономический и политический крах.

Ранее обозреватель этого же издания Эл Биненфелд заявил, что одержимость Соединенных Штатов Украиной ставит под угрозу как США, так и их союзников.

Как отмечает Биненфелд, американский лидер Джо Байден совершает большую ошибку, поставляя Украине немалый объем военной помощи. Тем самым Вашингтон истощает свои запасы оружия настолько быстро, что Штаты рискуют полностью утратить способность защищаться от реальных угроз для собственной национальной безопасности.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. Он подчеркивал, что подобным действием Украина делает определяющий шаг.

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