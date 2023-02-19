Украина не сможет вступить в НАТО – Bloomberg

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Обозреватель Хал Брэндс заявил, что Украина не сможет стать частью НАТО в обозримом будущем. Об этом он написал в статье для Bloomberg.

"Киев может стать жертвой жестокой иронии, когда лишь одно условие делает членство в НАТО невозможным", – заявил автор.

По мнению Брэндса, процесс интеграции в Североатлантический альянс, согласно правилам, невозможен, если на территории страны есть территориальные споры или вооруженные конфликты с другими государствами.

При этом Запад может остаться союзником Украины, поставляя в страну оружие и тяжелую технику. При этом раскладе Киев будет сильно зависеть от западных партнеров, а вооруженные силы станет сложно поддерживать из-за упадка экономики.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не сомневается в победе Украины в противостоянии с Россией. Кроме того, он предостерег от перехода к ситуации "замороженного конфликта".

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