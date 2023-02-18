Столтенберг назвал несопоставимым риск эскалации на Украине для НАТО с победой России

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что победа российской стороны представляет для НАТО большую опасность, чем обострение конфликта на Украине.

"Многие боятся, что наша поддержка в отношении Украины может привести к эскалации конфликта. Позвольте мне внести ясность: свободных от риска вариантов не существует. Но самым большим риском будет, если Владимир Путин победит", – передает РИА Новости его слова.

Столтенберг заявил о необходимости активно вооружаться, совершенствовать боевую силу и быть готовыми противостоять РФ.

Ранее представитель НАТО рассказал, что в ночь на 24 февраля прошлого года пошел спать. При этом он был в курсе готовящегося начала спецоперации на Украине.

Также генеральный секретарь призвал организацию быть готовой к затяжному противостоянию с РФ. Столтенберг подчеркнул, что конфликт может длиться в течение многих лет.

Однако он не решился называть точную продолжительность противостояния, поскольку, по его словам, ситуация может кардинально измениться.



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