Столтенберг заявил, что вопрос предоставления самолетов Украине не является срочным

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Вопрос предоставления самолетов Украине не является срочным на данном этапе, сегодня НАТО отдает приоритет поставкам танков, БМП и боеприпасов, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает ТАСС.

"Тема самолетов несрочная в настоящее время. У нас идут консультации по типам систем, которые нужно поставлять Украине", – сказал он на пресс-конференции перед началом заседания министров обороны стран Североатлантического альянса.

Ранее Столтенберг допустил создание более сильной армии на Украине после завершения боевых действий. Он также не стал отрицать возможное обсуждение поставок Киеву боевых самолетов. Однако сейчас НАТО сосредоточена на поставках ранее обещанного вооружения, сообщил генсек Альянса.



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