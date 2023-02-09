16:34Политика
В Киеве назвали решенным вопрос поставок дальнобойного вооружения и истребителей
Фото: AP Photo/Libkos
Вопрос поставок вооружений высокой дальности и истребителей для Украины решен. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Соответствующую запись он опубликовал в телеграм-канале.
Накануне Зеленский, отправившись в Великобританию, призвал страну оказать содействие в поставках новой военной помощи. Украинский лидер попросил власти Британии отправить Киеву боевые самолеты.
Позже СМИ со ссылкой на представителя британского правительства сообщили, что вопрос поставок истребителей стране изучается. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил осведомиться, какие самолеты есть в арсенале Соединенного Королевства.
Премьер Британии обсудил с Зеленским возможные поставки Киеву истребителей
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