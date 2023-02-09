В Великобритании резко ответили на просьбу Зеленского поставить истребители – СМИ

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В Великобритании резко ответили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на его очередную просьбу о поставках истребителей. Об этом сообщает inews.

"У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить", – заявил один из членов британского правительства.

В материале издания также отмечается, что британцам дорого обойдется поставка самолетов Киеву.

Ранее Зеленский в ходе визита в Великобританию обратился к Лондону с просьбой передать Киеву боевые самолеты. После озвученной просьбы украинский лидер вручил спикеру палаты общин Линдси Хойлу шлем белого цвета с подписью.

Позже в СМИ появилась информация, что Лондон рассматривает возможность поставки истребителей Киеву. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны страны Бена Уоллеса ознакомиться с перечнем техники, которую может направить в Киев в качестве военной помощи.

В свою очередь, посольство РФ в Соединенном Королевстве предупредило, что возможные поставки истребителей Украине со стороны Великобритании могут привести к военно-политическим последствиям для всего мира.

Премьер Британии обсудил с Зеленским возможные поставки Киеву истребителей

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