Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце

Фото: Aaron Chown/Pool via AP

Король Великобритании Карл III провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Букингемской дворце. Кадры прибытия президента Украины в резиденцию транслировал телеканал Sky News.

В ходе аудиенции британский король пожал руку украинскому лидеру, а также обменялся с ним несколькими фразами. При этом содержание беседы лидеров осталось неизвестным.

Ранее Зеленский уже посещал аудиенцию с членами королевской семьи. В октябре 2020 года он встретился с принцем Уильямом и его супругой Кейт.

О запланированной встрече политиков стало известно накануне. На тот момент еще не состоявшуюся аудиенцию подтвердили в Букингемском дворце. Визит Зеленского в Великобританию стал первым с начала спецоперации на Украине.

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