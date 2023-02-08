19:43Политика
Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце
Фото: Aaron Chown/Pool via AP
Король Великобритании Карл III провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Букингемской дворце. Кадры прибытия президента Украины в резиденцию транслировал телеканал Sky News.
В ходе аудиенции британский король пожал руку украинскому лидеру, а также обменялся с ним несколькими фразами. При этом содержание беседы лидеров осталось неизвестным.
Ранее Зеленский уже посещал аудиенцию с членами королевской семьи. В октябре 2020 года он встретился с принцем Уильямом и его супругой Кейт.
О запланированной встрече политиков стало известно накануне. На тот момент еще не состоявшуюся аудиенцию подтвердили в Букингемском дворце. Визит Зеленского в Великобританию стал первым с начала спецоперации на Украине.
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