Карл III примет Зеленского во время его визита в Великобританию

Фото: Markus Schreiber/ТАСС/АР

Британский король Карл III примет президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Великобританию, сообщает телеканал Sky News.

"Букингемский дворец подтвердил, что король сегодня проведет аудиенцию с господином Зеленским", – сообщает телеканал.

С начала специальной военной операции на Украине это первая поездка Зеленского в Великобританию.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Британию президент Украины встретится с председателем правительства Риши Сунаком.

На встрече Сунак планирует рассказать Зеленскому о новых поставках более дальнобойного вооружения для нарушения атак России по украинской инфраструктуре. Кроме того, во время визита планируется расширить санкции против РФ.

Под санкции подпадут организации, получающие прибыль за счет поддержки военных действий на Украине, а также лица, входящие в окружение Владимира Путина.



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