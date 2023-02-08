Великобритания передаст Украине более дальнобойное оружие

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Британский председатель правительства Риши Сунак может передать украинской стороне более дальнобойное вооружение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьера.

О новых поставках Сунак расскажет во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон.

По информации канцелярии, цель данного шага заключается в желании нарушить возможности РФ в атаках по украинской инфраструктуре. Также это поможет снизить давление на фронтах на Украине, заявили в правительстве.

Великобритания начнет подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев ВСУ. Таким образом, подготовка украинских военных будет расширена.

Кроме того, британское правительство в ходе визита Зеленского намерено расширить антироссийские санкции. Под ограничения подпадут компании, которые получают прибыль за счет поддержки военных действий на Украине. Также в санкционном перечне окажутся лица, входящие в окружение Владимира Путина.

Ранее представитель Сунака заявил, что Лондон на сегодняшний момент считает нецелесообразным передавать Украине истребители. Вместе с тем он подчеркнул, что Великобритания продолжит обсуждать вопросы помощи Киеву вместе с союзниками.

До этого британская сторона объявила о поставках Украине 14 танков Challenger 2. Помимо этого, Киеву будут переданы порядка 30 самоходных гаубиц AS90.

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