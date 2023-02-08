В посольстве РФ предупредили о последствиях поставок британских истребителей Украине

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Возможные поставки истребителей Украине со стороны Великобритании могут привести к военно-политическим последствиям для всего мира. Об этом сообщает посольство РФ в Соединенном Королевстве.

"Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет "кровавая жатва" очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для Европейского континента и всего мира", – приводит заявление дипмиссии ТАСС.

На фоне распространившейся информации в дипломатическом представительстве заверили, что Россия не оставит без ответа недружественные действия со стороны Великобритании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Великобританию обратился к Лондону с просьбой передать Киеву боевые самолеты. После озвученной просьбы украинский лидер вручил спикеру палаты общин Линдси Хойлу шлем белого цвета с подписью.

Позже в СМИ появилась информация, что Лондон рассматривает возможность поставки истребителей Киеву. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны страны Бена Уоллеса ознакомиться с перечнем техники, которую Соединенное Королевство может направить в Киев в качестве военной помощи.



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