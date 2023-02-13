Столтенберг допустил создание более сильной армии на Украине

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на Украине необходимо создать более сильную армию после любого завершения текущего конфликта.

Кроме того, генсек НАТО допустил возможное обсуждение поставок Украине военных самолетов.

"Я ожидаю, что этот вопрос будет подниматься", – заявил Столтенберг в преддверии встречи глав Минобороны стран Североатлантического альянса в период с 14 по 15 февраля, передает ТАСС.

Йенс Столтенберг добавил, что поставки самолетов Украине не сделают НАТО одной из сторон конфликта. При этом он подчеркнул, что приоритетом остается передача Киеву ранее обещанного военного оборудования.

По мнению экспертов, опрошенных китайским изданием Global Times, европейские страны могут втянуть себя в конфликт на Украине, если передадут истребители Киеву. Кроме того, аналитики сослались на возможную сильную ответную реакцию со стороны России.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!