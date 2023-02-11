Зеленский и Евросоюз могут спровоцировать мировую войну – французский политик Филиппо

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лидер французского движения "Патриоты", бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил об угрозе начала третьей мировой войны из-за президента Украины Владимира Зеленского и действий Евросоюза. Об этом он написал в своем Twitter.

Таким образом политик отреагировал на дипломатическое турне лидера Украины по Европе.

"Зеленский и ЕС устроили на этой неделе свой безответственный цирк, который может привести к Третьей мировой войне!", – написал Филиппо.

До этого Филиппо уже заявлял о риске третьей мировой войны из-за стратегии НАТО. По его словам, все стало "очень серьезно", после того, как Китай попросил США прекратить поставки оружия на Украину.

Ранее военный эксперт, ветеран боевых действий и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что именно Зеленский мог обсуждать с европейскими лидерами в рамках своего турне. Он заявил, что не сомневается, что украинскому лидеру пообещали поставить дальнобойные ракеты.

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