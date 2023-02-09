Военный эксперт рассказал, что обсуждал Зеленский с европейскими политиками

Фото: ТАСС/ЕРА/Mohammed Badra

Военный эксперт, ветеран боевых действий и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский мог обсуждать с европейскими лидерами в рамках своего тура. Об этом сообщает "Радио 1".

"На английском самолете Зеленского доставили в Лондон, потому что от Европы сейчас главным русофобом и поставщиком оружия Украине выступает Великобритания. Привезли его, сказали, что будут давать вооружение и дальше", – отметил он.

Эксперт не сомневается, что украинскому лидеру обещали поставить дальнобойные ракеты. Дандыкин призвал не придавать этому значения, поскольку ракеты для поверхности моря ранее уже отправлялись на Украину.

Также в Великобритании должен был подниматься вопрос об истребителях. Однако Зеленскому могли сказать, что украинцев нужно будет обучать пилотированию военных самолетов на протяжении трех лет, отметил Дандыкин. По его словам, украинский лидер считает, что его летчики справятся за 2,5 года.

Затем президент Украины отправился во Францию, а теперь его ждет Брюссель. Эксперт уверен, что Зеленскому везде будут обещать военную помощь.

"Оружие и боеприпасы идут, американцы этим довольны, потому что они всю Европу вовлекли в это дело и освободили европейские рынки для своего оружия", – резюмировал он.

Ранее Зеленский в ходе визита в Великобританию обратился к Лондону с просьбой передать Киеву боевые самолеты. После озвученной просьбы украинский лидер вручил спикеру палаты общин Линдси Хойлу шлем белого цвета с подписью.

Позже в СМИ появилась информация, что Лондон рассматривает возможность поставки истребителей Киеву. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны страны Бена Уоллеса ознакомиться с перечнем техники, которую может направить в Киев в качестве военной помощи.



Президент Украины встретился с британским премьер-министром

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