Поставки истребителей Киеву могут распространить конфликт на Европу – СМИ

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Европейские страны могут втянуть себя в конфликт на Украине, если передадут истребители Киеву. Таким мнением поделились эксперты, опрошенные китайским изданием Global Times.

Аналитики считают, что если страны Европы передадут истребители Украине, то это вызовет ответную сильную реакцию со стороны России и втянет в кризис еще больше стране.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин считает, что первым истребители Киеву отправит Великобритания. По его мнению, на обучение украинских пилотов потребуется время, и вполне возможно, что экипажи самолетов будут состоять из военнослужащих НАТО, что втянет их в украинский кризис. Он также отметил, что истребители НАТО, скорее всего, будут размещены в соседних странах, которые, таким образом, станут участниками конфликта.

Младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун заявляет, что передача вооружений Киеву превратилась в соревнование между западными странами. По его словам, особенно это заметно в Европе, где государства конкурируют за дипломатическое влияние, поставляя все больше вооружений на Украину.

В Министерстве обороны Великобритании исключили передачу Киеву истребителей в ближайшее время. Там уточнили, что в стране знают, в чем нуждается Украина, и "счастливы помогать различными способами".

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