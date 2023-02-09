В МО Великобритании исключили передачу Украине истребителей в ближайшее время

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Британская сторона не намерена предоставлять Украине истребители в ближайшее время. Об этом рассказал руководитель министерства обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Сначала необходимо признать, что это не та срочная ситуация, когда к вам приходят и говорят: "Посмотрите, (что у вас имеется), и передайте целую партию самолетов". Великобритания знает, в чем нуждается Украина, и счастлива помогать различными способами", – цитирует Уоллеса BBC.

Так глава Минобороны прокомментировал призыв украинского лидера Владимира Зеленского предоставить Киеву боевые самолеты. По словам Уоллеса, для передачи истребителей Украине потребуется несколько месяцев. Из-за этого Великобритания решила сосредоточиться на поставках иных средств защиты украинского воздушного пространства, предоставив БПЛА и дальнобойные ракеты.

8 февраля Зеленский во время визита в Лондон обратился к британским властям с просьбой передать Киеву боевые самолеты. После этого украинский лидер передал спикеру палаты общин Линдси Хойлу шлем белого цвета с подписью.

Позже в СМИ распространились данные, согласно которым британская сторона обсуждает возможность поставок истребителей Украине. Британский председатель правительства Риши Сунак поручил Уоллесу изучить список военной техники, которую страна может передать Киеву.

На это диппредставительство России в Великобритании подчеркнуло, что предполагаемые поставки боевых самолетов Украине со стороны Соединенного Королевства могут стать причиной военно-политических последствий для всего мирового сообщества.

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