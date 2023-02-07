Запад не отправит на Украину истребители F-16 из-за российской сети наземных ЗРК – СМИ

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Запад не отправит на Украину истребители F-16 из-за российской сети наземных зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщает The Spectator.

"Небо над линией соприкосновения Украины прикрывается множеством "слоев" российской противовоздушной обороны", – отмечается в материале.

Уточняется, что речь идет о системах большой, средней и малой дальности:

ЗРК С-400 "Триумф";

ЗРК "Бук";

ЗРК "Тор".

Кроме того, автор статьи обращает внимание на то, что в распоряжении российских сил есть радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет", которые могут сбивать воздушные судна далеко за линией фронта.

В тот же день, когда президент США Джо Байден объявил о передаче Киеву танков Abrams, его украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается в западных самолетах и дальнобойных ракетах.

По данным СМИ, тема о передаче Украине американских истребителей F-16 начала набирать поддержку внутри Пентагона. Однако позже Байден заявил, что Вашингтон не намерен поставлять боевые самолеты.

В свою очередь, власти Великобритании отметили, что считают нецелесообразным предоставлять Украине истребители. А заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа считает, что в будущем по вопросу потенциальной передачи Киеву истребителей F-16 возникнет ряд сложных задач в связи с длительным сроком обучения по эксплуатации.

США могут разрешить другим странам передать Украине истребители F-16

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