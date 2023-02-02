США могут разрешить странам передать Киеву F-16, но сами не будут этого делать – СМИ

Фото: wikipedia.org/Dmitry A. Mottl

США могут разрешить другим странам передать Киеву истребители F-16, однако сами вряд ли сделают то же самое. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, на истребители Вашингтона есть большой спрос. Источник пояснил, что эти самолеты необходимы для выполнения миссий национальной безопасности по всему миру.

При этом Соединенные Штаты должны давать разрешение на поставки F-16 в силу экспортных ограничений.

"Есть другие страны, которые говорят об этом. Так что, когда они выдвинут предложения о том, как им это сделать, я думаю, у нас будут разговоры по этому поводу", – сказал собеседник издания.

Вместе с тем он уточнил, что на высоком уровне разговоров о передаче Украине истребителей пока не велись.

В тот же день, когда президент США Джо Байден объявил о передаче Киеву танков Abrams, его украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается в западных самолетах и дальнобойных ракетах.

По данным СМИ, тема о передаче Украине американских истребителей F-16 начала набирать поддержку внутри Пентагона. Однако позже Байден заявил, что Вашингтон не намерен поставлять боевые самолеты.



Американский президент сообщил о решении не отправлять истребители F-16 на Украину

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