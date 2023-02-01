Варшава заявила о сложностях в вопросе передачи Киеву истребителей F-16

Фото: wikipedia.org/Master Sgt. Andy Dunaway

В будущем по вопросу потенциальной передачи Киеву истребителей F-16 возникнет ряд сложных задач в связи с длительным сроком обучения по эксплуатации. Об этом рассказал заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа.

Он подчеркнул, что военные самолеты нельзя сравнивать с обычными автоматами, которые можно просто передать в руки. Обучение на истребителях длится достаточно долго.

"Если сократить, то, думаю, может быть, шесть месяцев. Но это в очень срочном режиме. В нормальном режиме это значительно дольше. Кроме того, нужна инфраструктура, логистика. Из-за всего этого эта операция была бы сложной", – поделился он в эфире телеканала TVP.

Очепа заявил, что сейчас идея предоставления Киеву F-16 не стоит на повестке.

Вопрос передачи истребителей возник в ряде стран Запада, однако большинство из них не согласны с подобной поддержкой. Так, власти Великобритании отметили, что на данный момент они считают нецелесообразным предоставлять Украине военные самолеты. А замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич подчеркнул, что Варшава не обсуждала этот вопрос.

До этого американский лидер Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили с похожими заявлениями.

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