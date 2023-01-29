Чиновники подталкивают Пентагон к поставке Киеву истребителей F-16 – СМИ

Фото: Zuma/TASS/Eurokinissi via ZUMA Press Wire

Идея о передаче на Украину американских истребителей F-16 набирает поддержку внутри Пентагона, но окончательное решение еще не принято. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

Согласно данным издания, часть чиновников в Пентагоне проталкивает идею о поставке Украине истребителей. В статье уточняется, что эта идея получает все большую поддержку.

"Я не думаю, что мы встречаем сопротивление", – заявил изданию представитель военного ведомства высокого ранга.

Уточняется, что решение о возможной поставке истребителей пока что не принято.

Ранее сообщалось, что министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил поставку истребителей Украине. Он заявил, что об этом не может идти и речи.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву от Запада необходимы боевые самолеты. Он сообщил об этом в тот же день, когда президент США Джозеф Байден заявил об отправках танков на Украину.

Американская компания Lockheed Martin готова поставить истребители F-16 на Украину

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