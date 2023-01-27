Министр обороны ФРГ исключил поставку истребителей Украине

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил поставку истребителей Украине. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung.

"Я думаю, что об этом не может быть и речи", – сказал Писториус.

По словам министра обороны Германии, истребители являются более сложными системами, чем танки. Эти летательные аппараты обеспечивают совершенно иную огневую мощь. Если истребители были бы предоставлены, тогда это стало бы шагом, от которого министр обороны на данный момент предостерегает.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка танков Leopard на Украину может произойти в марте. Власти Германии готовы передать роту в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.



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