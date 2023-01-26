В Минобороны ФРГ заявили, что поставка танков Leopard на Украину может произойти в марте

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Поставка танков Leopard на Украину может произойти в марте. Об этом рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус в прямом эфире немецкого телеканала Welt.

"Я думаю, мы доставим наши (танки. – Прим. ред.) Leopard, может быть, в конце марта", – сказал Писториус.

Ранее сообщалось, что власти Германии приняли решение предоставить украинской стороне роту танков Leopard модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Позже представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт подтвердил, что Киеву будут предоставлены танки Leopard, кроме того, власти Германии дадут другим государствам разрешение на их экспорт

Хебештрайт заявил, что на первом этапе Украине будет передана рота в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера. В ближайшее время в Германии начнется обучение украинских танковых экипажей.



Власти Германии согласились поставить Киеву танки Leopard – СМИ

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