Передача Украине истребителей может обернуться логистическим кошмаром – СМИ

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Возможная поставка Украине истребителей может обернуться логистическим кошмаром. Об этом сообщает Politico.

"Отправка самолетов станет серьезной логистической задачей для союзников Украины", – говорится в сообщении.

Проблемы с логистикой, отмечается в материале издания, могут произойти из-за отсутствия длинных взлетных полос на Украине, требующихся американским истребителям F-15 и F-16.

Наиболее удачным вариантом поставок для Киева эксперты видят американские истребители F-18 или шведские Gripen. Воздушные судна могут взлетать с более коротких полос и не требуют затратного обслуживания. При этом глава минобороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что страна не планирует поставлять Украине истребители данной марки ближайшее время.

Французские истребители Rafale вряд ли смогут обойтись на Украине без значительного числа западных сотрудников, способных обслуживать судна, отмечается в статье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о необходимости для страны боевых самолетов и дальнобойных ракет. Выход на поставки Киеву самолетов украинский лидер назвал особенно важным.

Позже стало известно, что западные страны приступили к обсуждению возможной передачи Украине истребителей. При этом, как отмечалось в материале издания, некоторые из государств считают, что поставки истребителей могут привести к эскалации конфликта. Один из политиков уточнил, что решение по вопросу может быть принято спустя 2–3 недели.



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