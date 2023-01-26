Читателей The Washington Post разозлили слова Блинкена о будущем Украины

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Читатели The Washington Post раскритиковали госсекретаря США Энтони Блинкена из-за его слов о будущем Украины. Некоторые пользователи посчитали, что американская администрация потеряла связь с реальностью.

В статье отмечалось, что американские власти якобы уже планируют систему военного баланса сил после конфликта на Украине, которая бы не допустила "вторжений" России в будущем. Также там приводились слова Блинкена, который отмечал, что уже пора думать о будущем Украины с учетом необходимости обеспечения справедливого и прочного мира.

"Россия потеряла во Второй мировой от 28 до 44 миллионов человек. А мы что только что сделали? Убедили Германию отправить танки на опосредованную войну на Украине. Можете себе представить что-нибудь, что сплотит русских еще сильнее?" – прокомментировал эту заметку один из пользователей.

Другие посчитали идеи и слова представителей американской администрации бредовыми и оторванными от реальности. Были и те, кто напомнил Блинкену о провалах США в Афганистане в вопросе иранской ядерной программы и борьбе с ядерными испытаниями КНДР.

Один из пользователей предположил, что за восстановление Украины жителям западных стран придется платить из своего кармана. Для этого в течение пары лет введут даже отдельный налог, в шутку допустил он.

Накануне президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка M1 Abrams. На передачу военной техники потребуется время, при этом Штаты уже в ближайшее время начнут подготовку украинских военных к ее использованию.

Комментируя предстоящие поставки танков, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что таким образом Запад выходит на новый уровень противостояния России с НАТО.



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