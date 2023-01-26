Страны Запада приступили к обсуждению возможности передачи Киеву истребителей – СМИ

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Западные страны начали обсуждение возможности передачи Украине истребителей. При этом многие их представители высказывают опасения, что подобное решение может привести к эскалации конфликта. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на зарубежных дипломатов и представителей военных кругов.

Уточняется, что данное решение поддерживается Украиной и странами Балтии.

Политик из Северной Европы в разговоре с изданием подчеркнул, что передача истребителей является логичным следующим шагом. При этом, по его словам, Вашингтон сообщил украинской стороне, что пока о их поставках не может идти речи.

Другой дипломат заявил Politico, что передачу Киеву истребителей "сегодня совершенно невозможно представить". Однако он подчеркнул, что решение по данному вопросу может начать приниматься через 2–3 недели.

Ранее правительство Германии подтвердило, что предоставит Киеву танки Leopard и даст другим государствам разрешения на их реэкспорт. По словам представителя германского кабмина Штеффена Хебештрайта, на первом этапе Украине будет передана рота в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления политиков США о поставках вооружения Киеву являются "подстрекательством". Дипломат подчеркнула, что действия американских властей могут привести к эскалации конфликта на Украине и новым жертвам.

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