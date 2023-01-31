Эксперт заявил, что на Украине нет аэродромов для базирования истребителей F-16

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

На Украине нет аэродромов, где могли бы базироваться истребители F-16. Об этом Москве 24 рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Он предположил, что из-за этого самолеты будут взлетать с баз Польши или других стран – членов НАТО. В этом случае, добавил Блохин, истребители станут законной целью для военных РФ.

"Нам придется не ждать, пока они пересекут эту границу, а, скорее всего, наносить удары по территории стран НАТО", – сказал эксперт.

При этом Блохин допустил, что Альянс не будет применять пятую статью, по которой нападение на одну страну означает атаку на все объединение. Он выразил мнение, что Вашингтон не станет рисковать своим существованием из-за Украины, Польши или какой-то другой страны.

"Кроме того, если истребитель вылетит с территории НАТО, то получается, это они напали на нас, а не мы на них. Значит, они станут агрессорами", – сказал Блохин.

Ранее президент США Джо Байден объявил о решении отправить на Украину 31 танк M1 Abrams. В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны от Запада дальнобойные ракеты и самолеты.

Однако Байден в ответ сказал, что Вашингтон не будет поставлять Киеву истребители F-16. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объяснил такое решение поставками большого объема вооружения.



Американский президент сообщил о решении не отправлять истребители F-16 на Украину

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