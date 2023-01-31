В США объяснили отказ отправить Киеву истребители F-16 большими поставками вооружения

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В Соединенных Штатах заявили, что поставляют Украине большие объемы вооружения и без истребителей F-16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Он заявил, что поставки большого объема американского вооружения должно иметь критическое значение для помощи украинским войскам в предстоящих зимних и весенних сражениях.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву истребители F-16. Сообщалось, что идею поставки американских истребителей Украине активно продвигали в Пентагоне некоторые чиновники.

25 января Байден заявил, что Соединенные Штаты отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. Американский президент добавил, что процесс передачи военной техники потребует времени и что танки не несут никакой прямой угрозы российским территориям.

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