Байден заявил, что США не станут отправлять Украине истребители F-16

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не станут поставлять Украине истребители F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Также президент США заявил о намерении посетить Польшу, однако пока он не смог предположить, когда может состояться этот визит.

Ранее сообщалось, что идея о поставках Украине американских истребителей F-16 начала набирать поддержку внутри Пентагона. Некоторые чиновники активно добивались решения передачи украинской стороне этих истребителей.

25 января президент США также пообещал передать Украине 31 танк M1 Abrams. Джо Байден отметил, что поставка танков займет некоторое время, а также добавил, что танки Abrams не несут никакой прямой угрозы российским территориям.

По данным СМИ, американские танки могут отправиться на Украину не раньше конца 2023 года. Это связано с тем, что военная техника будет выделена украинской стороне не из американских запасов, а будет произведена с нуля.

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