США отправят свои танки на Украину не раньше конца 2023 года – СМИ

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Поставки американских танков Abrams M1A2 на Украину могут быть произведены не ранее конца 2023 года, сообщает The Washington Post.

По информации издания, бронетехнику возьмут не из американских запасов, а произведут новую. Танки закупят по программе содействия безопасности Украины.

"Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем", – указывают журналисты.

25 января президент США Джо Байден сообщил, что страна передаст Украине 31 танк Abrams. Глава государства уточнил, что на поставки потребуется время, но вскоре уже начнется подготовка украинских военных.

В связи с решением американских властей четверо конгрессменов-республиканцев написали обращение к министру обороны США Ллойду Остину и президенту страны Джозефу Байдену. В нем они раскритиковали поддержку Украины за счет американских налогоплательщиков.

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