США и НАТО ожидает "катастрофический сценарий" из-за поддержки Украины – СМИ

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США и НАТО близки к "катастрофическому сценарию" на Украине. Об этом пишет иранский портал Press TV.

"Вашингтон и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию, который (президент США Джозеф – прим. ред.) Байден назвал "третьей мировой войной", – указано в публикации.

Автор статьи напоминает, что Вашингтон с трудом выходит из конфликтов, в которых принимает участие. В издании приводят в пример опыт США во Вьетнаме и Афганистане.

По мнению автора статьи, НАТО и Вашингтон перешагнули собственные красные линии в вопросах поставок оружия на Украину. В материале указывается, что растущая поддержка Киева со стороны США и Североатлантического альянса создает стимул для Москвы, чтобы предпринять радикально агрессивные шаги.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией. При этом он сообщил, что альянс утратил монополию на военную инициативу и счел приоритетом НАТО перевооружение.

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