Пушков заявил, что НАТО движется к прямому военному конфликту с Россией

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

НАТО движется к прямому военному конфликту с Россией, отметая все наложенные прежде самим альянсом ограничения, от былой рациональности Западной Европы не осталось и следа. Такое мнение сенатор Совфеда Алексей Пушков выразил в своем телеграм-канале.

"Не осталось и следа от той рациональности Западной Европы и ее лидеров, которая помогла в 1960-ые и в 1980-ые годы избежать перерастание холодной войны с СССР в войну горячую. <…> Теперь они, объединившись, неудержимо рвутся сцепиться с Россией, уже открыто объявляя, что находятся с ней в состоянии войны", – написал он.

Сенатор напомнил о том, что еще полгода назад президент США Джозеф Байден заявлял, что поставка танков на Украину – это третья мировая война. Теперь же, заявляет Пушков, решение о поставке танков является пройденным этапом для администрации США, и в НАТО уже обсуждают поставку боевых самолетов.

"Да, министр обороны ФРГ утверждает, что поставки истребителей исключены. Но раньше в Берлине то же говорили и о танках", – считает сенатор.

По мнению Пушкова, Германия слишком слаба, как государство, чтобы оказывать сопротивление внешнему напору со стороны поляков и прибалтов, диктующих ей внешнюю политику. Он подчеркивает, что нынешнее безумие, охватившее Запад, сродни тому, что было в Европе накануне первой мировой войны.

"В погоне за миражом победы Запада все здравые предупреждения отметаются, все уроки прошлого забыты", – резюмировал он.

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией. При этом он признал, что альянс утратил монополию на военную инициативу и назвал приоритетом НАТО перевооружение.

В Германии исключили поставки истребителей Украине

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