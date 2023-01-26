В США слышат предупреждения России, но не считают эскалацией отправку танков – Пентагон

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В США серьезно воспринимают предупреждения России насчет поставок вооружений Киеву, но не считают эскалацией отправку танков. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы, конечно, серьезно воспринимаем то, что говорит Россия. Думаю, просто мы уже такое слышали, что каждый раз, когда мы объявляем о новой военной помощи (Украине – ред.), они, как кажется, говорят, что это эскалация", – приводит ее слова ТАСС.

Сингх также заявила, что в США не проводили какие-то черты насчет поставок вооружений Украине. По ее словам, администрация Штатов не собирается снимать что-либо с повестки.

"Что касается того, что будет дальше, я не стану забегать вперед", – резюмировала она, отвечая на вопрос о возможности передачи Киеву истребителей.

Президент США Джозеф Байден ранее заявил, что Соединенные Штаты отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. По словам американского лидера, для передачи военной техники нужно время, однако он заверил, что США уже в ближайшее время начнут подготовку украинских военных.

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