Представитель ООН заявил, что поставки танков Украине не приведут к миру

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События, которые происходят вокруг Украины, не ведут к формированию мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова постоянного представителя генерального секретаря ООН Стафана Дюжаррика.

"Мы не будем комментировать каждый раз, когда поступает новое оружие", – сказал представитель.

По словам Дюжаррика, ООН хочет видеть мир, который будет соответствовать уставу организации. На данный момент продвижения в сторону мира совершенно нет, подчеркнул представитель генсекретаря ООН.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что поставка танков Leopard на Украину может произойти в марте. Германия на первом этапе передаст роту в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. По словам американского лидера, для передачи военной техники нужно время.

Однако он заверил, что США уже в ближайшее время начнут подготовку украинских военных.



Правительство Германии объявило о решении поставить Украине танки Leopard 2

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