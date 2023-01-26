Зеленский назвал условие для завершения украинского конфликта

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала Sky News назвал условие для завершения боевых действий в стране, подчеркнув, что не намерен вести войну на территории России.

"Я могу вам точно сказать, что, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Это все", – сообщил украинский лидер.

Зеленский добавил, что в последнее время украинская армия ведет сопротивление более мощным атакам, на фоне чего возникает необходимость в оборонительной помощи от союзников. Он также поблагодарил США, Великобританию и Германию за положительное в сторону Киева решение о поставках танков.

К выводу о необходимости в поставках бронированных машин США и Германия пришли накануне. ФРГ обязалась поставить Украине танки Leopard 2, Америка – 31 танк M1 Abrams.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на действия западных стран сообщил об их нарастающей вовлеченности в украинский конфликт. По его словам, в Кремле не доверяют словам Запада об отсутствии связи между военной поддержкой Украины и участии в конфликте.



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