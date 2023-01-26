Песков заявил о нарастающей вовлеченности Запада в конфликт на Украине

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Вовлеченность США и стран коллективного Запада в украинский конфликт растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил о заявлениях со стороны западных политиков об отсутствии связи между поставками вооружений Киеву и участии в украинском конфликте.

"Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делают и Альянс, и упомянутые мной столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет", – заявил Песков.

Ранее в немецком правительстве сообщили о согласовании поставок танков Leopard 2 Украине. Его примеру последовали и в США. Там заявили, что отправят на Украину 31 танк M1 Abrams.

До этого Песков ответил на вопрос о контакте РФ с ФРГ. По его словам, Кремль не взаимодействует с Германией на фоне ожидаемых поставок немецких танков Киеву.



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