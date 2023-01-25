Песков не увидел перспектив для выхода на дипурегулирование конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

Возможностей выйти на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине пока не видно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас можно только констатировать: перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время на просматривается", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Песков заявил, что ни де-факто, ни де-юре никаких условий для переговоров с Киевом сейчас нет.

Владимир Зеленский посоветовал забыть о дружбе с Россией до вывода войск с Украины. По его словам, в отношениях с РФ нужен только прагматичный подход. Президент Украины добавил, что диалог с Москвой возможен только тогда, когда Россия начнет уважать Украину, а также международное право, ее суверенитет и территориальную целостность.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может. Лавров добавил, что РФ не получала серьезных предложений о переговорах с украинской стороной от западных государств.

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