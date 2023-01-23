Песков не увидел условий для переговоров с Украиной

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии условий для переговоров с Украиной, сообщает RT.

"Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима", – заявил представитель Кремля.

В связи с этим он призвал признать, что ни де-факто, ни де-юре никаких условий для таких переговоров сейчас нет.

Ранее Владимир Зеленский посоветовал забыть о дружбе с Россией до вывода войск с Украины. По его словам, в отношениях с РФ нужен только прагматичный подход. Президент Украины добавил, что диалог с Москвой возможен только тогда, когда Россия начнет уважать Украину, а также международное право, ее суверенитет и территориальную целостность.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может. Лавров добавил, что РФ не получала серьезных предложений о переговорах с украинской стороной от западных государств.

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