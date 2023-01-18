Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может. Об этом сообщает РИА Новости.

"О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством", – сообщил Лавров.

Предложения Зеленского по урегулированию конфликта Лавров счел несуразными. Мирный план украинского лидера, уточнил глава российского МИД, содержит большое количество пунктов, включая продовольственную, энергетическую, биологическую безопасность, трибунал, осуждение и прочие требования.

Лавров добавил, что РФ не получала серьезных предложений о переговорах с украинской стороной от западных государств. При этом, как уточнил глава российского МИД, страна готова рассмотреть и ответить на серьезные предложения о проведении переговоров между государствами в случае, если они появятся.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для организации переговоров между Россией и Украиной необходимо выработать новые международные правила. По его словам, два из семи принципов, которые содержатся в Уставе ООН, по-разному понимают Россия и другие страны.

Одним из условий для проведения переговоров Медведев назвал признание Киевом самоопределения народа бывших территорий Украины, а также бывших республик Донбасса.



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