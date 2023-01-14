В Турции предрекли провал мирного плана по Украине без учета мнения РФ

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Любой план урегулирования ситуации на Украине потерпит крах, если не в нем не будут учтены интересы России. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен, обернется провалом, – цитирует его ТАСС.

Калын также добавил, что переговоры, если таковые будут, должны проходит при участии еще двух сторон – Европы и США. В то же время он признал, что сегодня в мировое сообщество настроено на продолжение конфликта, поэтому говорить о мирном соглашении пока нет смысла.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Москву в неискренности, говоря о ее желании возобновить переговоры с Киевом. По его словам, РФ не намерена отступать от своих целей и будет продолжать боевые действия, поэтому процесс урегулирования зашел в тупик.



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