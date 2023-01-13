Глава дипломатии ЕС назвал готовность России к переговорам по Украине неискренней

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал желание Москвы возобновить переговоры с Киевом по урегулированию ситуации на Украине неискренним. Об этом он написал в письменном ответе на обращение евродепутата от Нидерландов Марселя де Граафа, передает RT.

Дипломат отметил, что переговорный процесс зашел в тупик из-за того, что Москва не отступает от своих целей и намерена продолжить боевые действия на территории Украины. Он также подчеркнул, что именно украинская сторона должна диктовать условия будущих переговоров.

По мнению Борреля, президент страны Владимир Зеленский решительно настроен "добиться разрушения России" любой ценой, и Европейский союз готов и дальше поддерживать Украину в ее усилиях.

"Никто не должен даже думать о том, чтобы подталкивать Украину к компромиссу по вопросам ее суверенитета, независимости и территориальной целостности, не говоря уже о том, чтобы ожидать от нее подобного компромисса", – написал он в ответном письме.

Марсель де Грааф в своем обращении к Боррелю подчеркнул, что именно украинские власти препятствуют мирному диалогу.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что российско-украинские переговоры в случае их возобновления будут прямыми и без посредников. Он уточнил, что западные посредники зачастую пытаются влиять на ход переговоров, преследуя собственные цели.

Полищук напомнил, что переговоры, проводившиеся в прошлом году, были именно прямыми.



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