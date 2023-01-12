Киев возмутил призыв правящей в Германии партии к переговорам с Россией – СМИ

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Крупнейшая правительственная Социал-демократическая партия Германии выступила за сохранение дипломатических контактов с Россией, отметив, что конфликты заканчиваются за столом переговоров. Такой призыв возмутил Киев, сообщает Die Welt со ссылкой на принятую ежегодную программу.

Представители партии уверены, что в "небольших частичных областях" можно достичь успеха в переговорах с Москвой, к примеру, в обмене пленными или экспорте зерна через Черное море. Кроме того, СДПГ снова выступила за то, чтобы учитывать Россию в мировой концепции безопасности, поскольку она по-прежнему остается страной со значительной территорией, населением и военной мощью на европейском континенте.

На Украине такое предложение раскритиковали. Замглавы МИД страны Андрей Мельник заявил, что Германии "лучше знать", что конфликты чаще решаются на поле боя.

Ранее читатели немецкого издания Die Welt упрекнули президента Украины Владимира Зеленского в чрезмерной самоуверенности после его слов о том, что Запад перестал бояться Россию. Один из пользователей предположил, что Зеленский живет в параллельной вселенной.

Другой читатель добавил, что украинскому лидеру не стоит говорить за весь Запад. Также немцы обращали внимание на то, что в распоряжении РФ имеется еще достаточное количество ракет, чтобы нанести урон. Еще одного пользователя возмутила манипуляция Зеленского на чувстве страха. По его мнению, слово "страх" используется западными лидерами, чтобы контролировать людей.

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