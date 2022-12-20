Фото: president.gov.ua

Читатели китайской газеты "Гуаньча" прокомментировали обращение Минобороны Украины к странам, которые помогали Киеву. В ролике, подписанном "Мы готовы разделить победу поровну с 52 странами", были продемонстрированы фотографии добровольцев и флаги государств, включая Гонконг и Тайвань.

Один из китайских пользователей после просмотра видео предположил, что Киев больше не хочет нейтралитета Китая. Другой же отметил, что больше не тревожится, когда начинает думать об Украине.

Еще один человек напомнил, как сначала Киев уговаривал Пекин не помогать России, а теперь хочет вызвать отвращение.

"Думаю, это возможность установить жесткие правила для этих невежд, иначе они и дальше будут беспринципно устраивать провокации", – высказал мнение другой пользователь.

Один из китайских читателей также предположил, что Украина больше не пытается сохранять нейтралитет по отношению к Китаю. По его словам, поэтому и Пекину незачем это делать.

Ранее публицист Иван Новоселов выразил мнение, что Киев притворяется, когда говорит о нормальной ситуации на Украине, чтобы получать средства зарубежных спонсоров. По его словам, власти запретили жителям говорить о проблемах с электричеством, создавая ощущение, что без света остался 1% населения – те, кому не повезло.



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