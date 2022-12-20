Путин заявил, что постоянно думает об участниках СВО

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин, как и большинство россиян, думает об участниках спецоперации на Украине, которые ежесекундно подвергают себя опасности. Об этом президент РФ заявил на церемонии награждения в Кремле.

По его словам, российские военнослужащие находятся "на острие решения" сложнейших, ответственных и опасных задач.

Путин назвал всех участников спецоперации героями.

Ранее Путин заявил, что военнослужащие России показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе спецоперации на Украине. Он указал на вклад участников СВО в развитие страны.

По его словам, они проявили себя в "непростое, но значимое время".



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