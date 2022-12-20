Любовь к Отечеству закладывается прежде всего в семье – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин дал высокую оценку роли семьи в воспитании патриотических чувств в человеке. Такое заявление он сделал на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

По словам прездента, любовь к Отечеству, к своей земле и согражданам – это мощная движущая сила, побуждающая к достижениям и победам.

"Это чувство преданности своей стране, народу идет, конечно, прежде всего из семьи, от тех ценностей и нравственных ориентиров, которые человек впитывает с самого рождения, от самых дорогих и самых близких для него людей", – сказал Путин.

Глава государства заметил, что в числе участников церемонии – три женщины, удостоенные звания "Мать-героиня". Речь идет об Ольге Дехтяренко из ЯНАО, Татьяне Салтыковой из Московской области и Ирине Скрипко из Санкт-Петербурга. По словам Путина, эти женщины воспитывают замечательных детей и достойны почетного звания.

Владимир Путин принимает участие в церемонии вручения государственных наград, которая проходит в Екатерининском зале Кремля. Высшими госнаградами отмечается деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер.

В частности, почетное звание Героя России получили старший лейтенант Степан Белов и майор Константин Широков. Звание "Мать-героиня" присвоили пяти россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей.

Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоили почетного научного руководителя Российского федерального ядерного центра в Сарове Радия Илькаева, митрополита Ювеналия Пояркова, временно исполняющих обязанности глав ЛНР и ДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина.

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