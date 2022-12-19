Путин вручит государственные награды в Кремле 20 декабря

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 20 декабря примет участие в церемонии вручения государственных наград, которая состоится в Екатерининском зале Кремля.

Высшими госнаградами отмечается деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер.

В частности, почетное звание Героя России получили старший лейтенант Степан Белов и майор Константин Широков. Звание "Мать-героиня" присвоили пяти россиянкам, родившим и воспитавшим 10 и более детей.

Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоили почетного научного руководителя Российского федерального ядерного центра в Сарове Радия Илькаева, митрополита Ювеналия Пояркова, временно исполняющих обязанности глав ЛНР и ДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина.

Ранее Владимир Путин встретился с военными, награжденными звездами Героя России. На церемонии вручения государственных наград в Кремлевском дворце он заявил, что каждый российский боец, находящийся на передовой, – герой. Открывая церемонию, президент поблагодарил российских военных за службу Родине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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