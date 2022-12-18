Своими поступками РФ сделает мир более справедливым – Путин

Фото: kremlin.ru

Россия может помочь миру стать более справедливым, показав, что все народы равны между собой, заявил Владимир Путин участникам первого съезда российского движения детей и молодежи.

Глава государства утверждает, что нынешние перемены будут вести только к лучшему.

"Вы наверняка знаете, большие перемены сейчас происходят не только в России. Меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону, и надеюсь, что своими делами, поступками, решительностью и, при этом, открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым", – цитирует Путина РИА Новости.

Ранее глава государства выразил мнение, что РФ никогда не пойдет по пути самоизоляции. Путин утверждает, что страна продолжит развивать внешние контакты с заинтересованными коллегами.

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