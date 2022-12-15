Доступ к семейной ипотеке получат семьи с двумя несовершеннолетними детьми – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Доступ к семейной ипотеке получат семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Россияне получат указанную возможность с 2023 года. Речь идет об ипотечном кредите под 6% годовых. По словам Путина, возможность будет предоставлена семьям с двумя и более детьми, родившимся после 2018 года.

"Это новое предложение, прошу отработать как можно быстрее и приступить к реализации", – поручил Путин.

Ранее сообщалось, что программу семейной ипотеки в России планируют распространить на приобретение готового жилья на вторичном рынке недвижимости. Такую возможность планировали предоставить гражданам, воспитывающим детей-инвалидов, и только в границах субъектов РФ, где не ведется строительство многоквартирных жилых домов.

Ранее правительство РФ продлило программу дальневосточной ипотеки до конца 2030 года. Такое поручение дал президент в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума, подчеркнув эффективность и востребованность этой программы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Правительство продлило действие семейной ипотеки для россиян

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!