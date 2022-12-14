Ефимов рассказал, что Москва остается лидером по выданным льготным ипотечным кредитам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва сохраняет лидерство среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Их объем в ноябре составил 35,7 миллиарда рублей – это 25,2% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму около 761 миллиарда рублей", – заявил Ефимов.

По данным Росреестра по Москве, в столице в ноябре этого года зарегистрировано 8 752 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Этот показатель ниже, чем в октябре (9 265), на 5,5% и ниже, чем в ноябре 2021 года (11 055), на 20,8%. Всего с начала 2022 года по ноябрь Росреестр по Москве зарегистрировал 97 383 ипотечных договора. В аналогичный период 2021 года было зарегистрировано на 15,6% больше – 114 085.

"Статистика регистраций сделок с привлечением кредитных средств отражает общие тенденции на рынке недвижимости. Умеренное сокращение на 513 ипотек к октябрьскому значению показывает в целом стабильную заинтересованность покупателей, готовых использовать долгосрочное финансовое планирование и доступность банковских инструментов", – отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Майданов добавил, что снижение показателей на 21% к году обосновывается высоким спросом на жилье того периода, вызванного окончанием пандемии, адаптацией экономики к ее последствиям и льготными условиями кредитования.

Ранее сообщалось, что россияне назвали комфортную сумму платежа по ипотеке. Большинство готовы в месяц выплачивать от 10 до 30 тысяч рублей. Кроме этого, 91 процент россиян считает, что ипотеку взять выгоднее, чем снимать жилье.

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