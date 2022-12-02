Аналитики рассказали, какую недвижимость берут в ипотеку жители Московского региона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Аналитики Банка ДОМ.РФ выяснили, какую недвижимость берут в ипотеку жители Московского региона. По данным пресс-службы, с начала 2022 года банк выдал в Москве более 9 тысяч ипотечных кредитов, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая сумма ипотечных займов составила 64 миллиарда рублей. В 80% случаях средства предоставлялись на покупку строящегося жилья, в остальных – на приобретение готовой недвижимости. В 78% случаев кредит оформлялся на приобретение квартир, 9,5% – парковочных мест, 9% – загородного жилья, 3,5% – апартаментов.

По программам семейной (спрос вырос более чем в 3 раза) и льготной (спрос вырос в 1,5 раза) ипотеки в Москве оформили 65,5% займов. Еще 13% кредитов оформлены по рыночной ипотеке на вторичном рынке. По программе на новостройки заключили 12,5% кредитов, на IT-ипотеку – 5%.

"Из рыночных трендов отмечу перераспределение интереса в пользу готового жилья – почти вдвое увеличился удельный вес стандартной программы на вторичном рынке", – сообщил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Семейная ипотека в банковской организации доступна по ставке от 5%, льготная – от 6%, для IT-специалистов – от 4,1%. Ставка на программу ипотеки для приобретения жилья в новостройке составляет от 10,6%, готовой недвижимости – от 10,3%.

Максимальная сумма предоставляемого кредита составляет 30 миллионов рублей для программ с господдержкой, по стандартной ипотеке – 50 миллионов рублей. Размер первоначального взноса в рамках государственных программ составляет от 15%, рыночных – от 20%.

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