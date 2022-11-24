В РФ разрешат брать семейную ипотеку на вторичное жилье – проект

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Программу семейной ипотеки в России планируют распространить на приобретение готового жилья на вторичном рынке недвижимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Минфина.

Такую возможность готовятся предоставить гражданам, воспитывающим детей-инвалидов, и только в границах субъектов РФ, где не ведется строительство многоквартирных жилых домов.

В настоящий момент программа семейной ипотеки распространяется на родителей с двумя и более детьми, а также на семьи с одним ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года. Ставка по такому кредиту составляет 6%.

Сейчас программа семейной ипотеки действует до 1 июля 2024 года.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на представителя министерства финансов России сообщила, что жители новых регионов России смогут рассчитывать на льготную ипотеку, причем в полном объеме.

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